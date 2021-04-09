п. Залари, , 07:01 — REGNUM Паводковая обстановка обострилась в Приангарье. Как сообщает 9 апреля ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в райцентре Залари вышла из берегов река Заларинка, подтоплены семь домов и 24 приусадебных участка.

Паводок в посёлке Залари, Иркутская область. МЧС

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Уровень реки составляет 190 см при критическом уровне 180 см. В зоне подтопления проживают 64 человека, в том числе 18 детей. Жители подтопленных домов в настоящее время размещаются у родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области на неделю раньше обычного вскроюсь реки, а уровень воды во время весеннего половодья будет на 20−35 см выше. По состоянию на утро 6 апреля в пяти населённых пунктах региона были подтоплены 137 участков.

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