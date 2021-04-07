Нижний Новгород, , 01:20 — REGNUM Из-за весенних паводков в Нижегородской области семь переправ оказались затоплены. Как минимум шесть из семи мостов — автомобильные. Жилые дома пока не пострадали. Об этом 6 апреля сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

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Для переправ оказались недоступны три моста в Гагинском районе (около сел Мишуково, Соболево и Никольское), две автомобильные переправы в Арзамасском районе (село Заречное и деревня Макарьевка), мост в Кстовском районе (поселок Кудьма) и в Навашинском районе (около поселка Теша).

По данным МЧС дома местных жителей не пострадали и в эвакуации нет необходимости. Подтопление переправ создало некоторые трудности для жителей. Некоторым из них придется ехать в объезд пока уровень воды не снизится. Жителям селя Теша повезло еще меньше.

«Автомобильное сообщение с селом Теша было нарушено, а объездных путей нет. Теперь жителям Навашинского района остается добираться до мест жительства только на электричках», — пишет NewsNN.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ликвидация последствий паводков в 2021 году может стоить Нижегородской области 2,2 млн рублей. На эти деньги в случае затопления населенных пунктов будут эвакуировать жителей и разворачивать пункты временного размещения.