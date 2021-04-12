Уфа, , 08:36 — REGNUM 78 придомовых территорий подтопило в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в Башкирии начал усиленно таять снег. Из-за этого специалисты зафиксировали повышение уровня воды в реке Уяза (сейчас он составляет 440 см). Это в свою очередь повлекло подтопление 78 придомовых территорий в н.п. Азнаево Бижбулякского района.

Отмечается, что спасатели эвакуировали в пункт временного размещения 11 жителей, из них два человека разместились в пункте временного размещения, остальные уехали к родственникам. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Специалисты подготовили для граждан два пункта временного размещения на 300 мест (в с. Азнаево и в с. Аитово МР Бижбулякский район).

Сообщается, что вода из н.п. Азнаево начала убывать.

В подтопленные населенные пункты организован подвоз воды и продуктов. Жалоб от людей не поступает.

«Некоторые жители просят мелкий скот перевести в безопасное место, это делается», — сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в зоне подтопления в период весеннего половодья могут оказаться более 11 тысяч жилых домов.