Уфа, 12 апреля 2021, 08:36 — REGNUM 78 придомовых территорий подтопило в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в Башкирии начал усиленно таять снег. Из-за этого специалисты зафиксировали повышение уровня воды в реке Уяза (сейчас он составляет 440 см). Это в свою очередь повлекло подтопление 78 придомовых территорий в н.п. Азнаево Бижбулякского района.
Отмечается, что спасатели эвакуировали в пункт временного размещения 11 жителей, из них два человека разместились в пункте временного размещения, остальные уехали к родственникам. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
Специалисты подготовили для граждан два пункта временного размещения на 300 мест (в с. Азнаево и в с. Аитово МР Бижбулякский район).
Сообщается, что вода из н.п. Азнаево начала убывать.
В подтопленные населенные пункты организован подвоз воды и продуктов. Жалоб от людей не поступает.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в зоне подтопления в период весеннего половодья могут оказаться более 11 тысяч жилых домов.