Таштыпский район, Хакасия, , 10:43 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии потушили лесной пожар, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Возгорание произошло вечером 8 апреля в Таштыпском лесничестве на площади 0,3 га. По данным министерства, огонь пришёл в лес с дороги.

В тушении принимали участие пять лесных пожарных, был задействован один автомобиль.

Напомним, лесопожарный сезон в Хакасии стартовал 30 марта. С этого времени в республике зафиксировано три лесных пожара на общей площади 4,1 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 10 апреля вводится особый противопожарный режим.

Читайте также: Особый противопожарный режим вводится в Хакасии