Иркутск, , 10:20 — REGNUM Ученые Лимнологического института СО РАН обнародовали видео, которое даёт представление о том, насколько разрослись на дне Байкала нитчатые водоросли Ulothrix zonata и Spirogyra. Как сообщает сайт вуза, исследование дна на глубине 3−5 м провели в районе поселка Листвянка 5 апреля 2021 года. На кадрах видно сплошное зелёное дно.

Байкал. Подледное развитие водорослей в п. Листвянка Цитата из видео lin.irk.ru

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«Ulothrix zonata — спирогира, нитчатая водоросль, произрастающая на глубинах 0−1,5 м. По многолетним наблюдениям, в других районах Байкала она массово начинает свое развитие в конце апреля — начале мая. Водоросли полностью меняют подводный ландшафт, делая его не типичным для Байкала. В километре от этого места подо льдом на глубинах 10−18 м массово развиваются харовые водоросли и все та же спирогира», — пояснили учёные.

По их совам, массовое разрастание водоросли началось примерно с 2010 года. Ученые связывают это с возросшей антропогенной нагрузкой (большим количеством туристов) и эвтрофикацией Байкала (насыщение биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года сотрудники Лимнологического института СО РАН, исследовавшие санитарно-микробиологическое состояние воды озера Байкал, также отмечали, что на побережье байкальских заливов Мухор, Хужир-Нугайский и Иркутская Губа находится неимоверное количество турбаз, владельцы которых особенно не скрывают, что сливают в озеро фекальные массы.

Потенциальную эпидемическую опасность усиливает то обстоятельство, что 90% населенных пунктов вокруг Байкала не имеют ни водопровода, ни канализации, ни очистных сооружений.

К тому же, по подсчетам экологов, от катеров, яхт, теплоходов, которые швартуются на территории Иркутской области, ежегодно образуется 25 тысяч тонн жидких отходов, но только две тысячи тонн сдаются на переработку. А это значит, 92% всех нечистот сливают в Байкал.

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