Ставрополь, , 10:38 — REGNUM Начало второго месяца весны не порадует жителей Северного Кавказа устойчивой хорошей погодой — по крайней мере, в первые недели апреля. В ряде субъектов округа будут идти сильные дожди, прогремят первые в 2021 году грозы, при этом в этих же субъектах будет сохраняться лавинная опасность в горах, а ветер в отдельных районах будет достигать 20 м/с.

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Так, в Чечне, по данным регионального гидрометцентра, будет определять погоду циклон из Ирака. Он установится над Каспийским морем и вызовет слабый дождь, температура воздуха при этом ожидается до +14−16°.

В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии стоит ждать сильных осадков. Кроме того, в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье прогремят грозы. Отдельные осадки пройдут и в других субъектах СКО, в горах дождь будет идти со снегом.

В Кабардино-Балкарии и на юго-востоке округа порывы ветра будут достигать 15−18 м/с, 3 апреля порывы ветра до 15−20 м/с возможны в Дагестане.

Что касается температуры воздуха, то в период со 2 по 4 апреля она будет составлять ночью + 3−8°, при прояснениях до 0°, днём +10−15°, а местами и до +17−20°.

Днем 2 и 3 апреля в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни лавиноопасно.