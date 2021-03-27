Москва, , 06:11 — REGNUM В субботу, 27 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 28 марта в Москве переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −3… −1 °C.

Ветер северный 2−7 м/с, ночью юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +3… +8 °C днём и −6… −1 °C ночью.

В воскресенье, 28 марта, днём в столице ожидается +7… +9 °C, переменная облачность, без осадков. По области +5… +10 °C. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C, переменная облачность, без осадков, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд регионов в Центральной России, а также в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в ближайшие несколько дней столкнутся с аномально теплой погодой.

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