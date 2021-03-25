Чита, 25 марта 2021, 13:11 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным Читинского гидрометцентра, с 26 по 28 марта в Чите ожидается небольшой снег, а 28 марта порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
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Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Чите можно было наблюдать Исключительно редкое погодное явление: мокрый снег с грозой.
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