Чита, , 13:11 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным Читинского гидрометцентра, с 26 по 28 марта в Чите ожидается небольшой снег, а 28 марта порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Чите можно было наблюдать Исключительно редкое погодное явление: мокрый снег с грозой.

Читайте также: В Чите снегопад сопровождается грозой