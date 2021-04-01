Красноярск, , 05:10 — REGNUM В четверг, 1 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 08:40 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 1 на 2 апреля ожидается до −5… −2 °C, облачно, временами небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В пятницу, 2 апреля, в Красноярске до +5… +7 °C днём и −1… +3 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой снег.

В субботу, 3 апреля, в Красноярске ожидается до +3… +5 °C днём. Ночью — до −1… +2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с, низовая метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края сохраняется возможность схода лавин.

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