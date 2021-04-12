Кемерово, , 04:58 — REGNUM В Кемерове при неблагоприятных погодных условиях в зоне подтопления могут оказаться 137 домовладений, в которых проживает 378 человек. Такие данные приводит администрация города. По официальным данным, страховки оформлены в 41 домовладении, материальную помощь для уплаты страхового взноса получили 17 семей.

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В настоящее время дорожные службы вывозят снег и промывают ливневую канализацию. Сотрудники территориальных управлений мэрии и социальные работники ведут разъяснительную работу и раздают памятки.

Уже обследованы 25 гидротехнических сооружений. Отмечается, что все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Для размещения проживающих в зонах подтопления кемеровчан подготовлено десять мест временного отселения, ещё два места — для домашнего скота.

К ликвидации последствий половодья готовы 113 человек личного состава оперативных служб, 13 единиц автомобильной, девять единиц инженерной техники, семь плавсредств.