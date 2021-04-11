Село Солонешное, Алтайский край, 11 апреля 2021, 13:01 — REGNUM Алтайские спасатели известили об открытии автодороги «Калининский-Сибирячиха» в Солонешенском районе, где ранее из-за обильного снеготаяния произошел перелив воды реки Ануй.
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На месте происшествия для контроля обстановки работали оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, местного пожарно-спасательного гарнизона, краевой пожарной части. Мониторинг был организован с помощью беспилотной авиации, в населенном пункте были проведены подворовые обходы, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
На данный момент проблемных участков нет, подтоплений жилых домов также не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Алтайского края зарегистрированы подтопления15 населенных пунктов в восьми муниципальных образований (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Солонешенский районы). Всего в крае подтоплено шесть жилых домов и более 100 приусадебных участков.