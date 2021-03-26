Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чувашии начинается потепление. Сегодня, 26 марта, в Чебоксарах температура поднимется до +5 градусов, в отдельных районах достигнет +10 градусов, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

По его словам, 27 марта в республике сохранится тёплая погода, в 28 марта под влиянием атмосферного фронта пройдут кратковременные осадки. При этом ночью подморозит до — 10 градусов, в днём температура не превысит +5 градусов тепла.

В середине недели североатлантический циклон принесет тёплую воздушную массу, но при этом будет ветрено. Среднесуточная температура превысит нулевую отметку и наступит метеорологическая весна.

31 марта и 1 апреля ожидается дождь, а 3 — 4 апреля установится солнечная погода. По предварительным данным, в Чебоксарах ожидается +10 градусов, в Чувашии температура поднимется до +15 градусов.