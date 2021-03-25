Москва, , 09:45 — REGNUM С опозданием в четыре дня в столицу России пришла метеорологическая весна. Об этом 25 марта сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Это когда среднесуточная температура устойчиво выше нуля градусов. То есть ночная плюс дневная температура делится пополам — и результат выше нуля. И это не на один денек, а уже встает на весенние рельсы», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что 25 марта в Москве температура воздуха впервые составит +8… +10 °C, а в Московской области — до +6… +11 °C, что на пять-семь градусов выше по сравнению с климатической нормой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении ближайших пяти дней на всей европейской части России значения температуры воздуха будут примерно одинаковыми.