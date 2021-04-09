Петропавловск-Камчатский, , 04:56 — REGNUM В школах Петропавловска-Камчатского 9 апреля из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия как в первую, так и во вторую смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Камчатского края.

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По информации спасателей, Петропавловск-Камчатский остаётся в зоне действия мощного циклона, который принёс на полуостров сильные осадки и ураганный ветер. За предыдущую ночь оказались повреждены крыши нескольких жилых домов, были оборваны провода, повалены деревья. Оперативная группа, созданная по поручению главы Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина, приступила к ликвидации последствий циклона.

Ранее сообщалось об отмене занятий во всех классах школ города в первую смену.

«В пятницу, 9 апреля, в связи с ветровой нагрузкой занятия второй смены во всех классах школ города отменены! Также отменены занятия во всех учреждениях дополнительного образования, включая пришкольные секции и кружки», — говорится в новом сообщении администрации.

Отмечается, что детские сады города продолжают работать в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в соединениях, частях и на кораблях Тихоокеанского флота ВМФ России, дислоцированных на Камчатке, в связи с приближением снежного циклона ввели режим повышенной штормовой готовности.

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