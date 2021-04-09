Воронеж, , 12:55 — REGNUM Резкое, почти до летних температур, потепление прогнозируют в Воронежской области к началу следующей недели — на 12−13 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометеоцентра.

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Ещё 9 апреля дневная температура в Воронеже не поднимется выше десяти градусов (по данным на 12:30 в областном центре +6), а в ночь на 10 апреля и вовсе похолодает до — 2. В субботу, 10 апреля, будет чуть теплее — до +12 днём, правда, при северном ветре.

В воскресенье 11 апреля воздух прогреется, по прогнозам, до +14 градусов, плюсовая температура, до шести градусов, сохранится и в ночные часы. А новая неделя начнётся с почти летней погоды — 12 и 13 апреля днём ожидается до +21 градуса. Осадков в ближайшие дни в регионе не ожидается.