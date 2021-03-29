Кызыл, , 09:58 — REGNUM На минувшей неделе восемь населённых пунктов в Туве численностью населения почти 4,5 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, общая длительность отключения составила более 5,2 часов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с этим он призвал министерство топлива и энергетики региона заняться повышением качества электроснабжения и оценить работоспособность электросетей.

«Сейчас последствия той аварии преодолены, но я дал поручение министерству топлива и энергетики серьезно проанализировать ситуацию. Нужно установить контроль на всей тувинской группой подстанций ФСК, оценить последствия кадрового голода и степень обветшалости систем», — отметил он на оперативного совещании правительства.

Глава поручил предоставить ему до 1 апреля служебную записку с анализом не только текущей ситуации, но и предложения по порядку действий.

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