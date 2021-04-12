Уфа, 12 апреля 2021, 12:39 — REGNUM На некоторых автодорогах Башкирии закрыли движение для всех видов транспорта из-за увеличения уровня паводковых вод в республике. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
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Так, до 12:00 часов 13 апреля закрыто движение на автодорогах в Кармаскалинском районе.
Сообщатся, что движение автотранспорта было закрыто и в Чишминском районе на автотрассе Кара-Якупово — Петряево около населенного пункта Петряево.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в населенных пунктах подтоплены десятки домов.