Уфа, , 12:39 — REGNUM На некоторых автодорогах Башкирии закрыли движение для всех видов транспорта из-за увеличения уровня паводковых вод в республике. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

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Так, до 12:00 часов 13 апреля закрыто движение на автодорогах в Кармаскалинском районе.

«Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы км 51+700 — км 52+200 (близ н.п. Староянбеково), Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово км 7+300 — км 8+800 — участок м/у н.п. Ляхово и Первомайский», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщатся, что движение автотранспорта было закрыто и в Чишминском районе на автотрассе Кара-Якупово — Петряево около населенного пункта Петряево.

«Ведется дежурство дорожных служб. Будьте внимательны и осторожны!», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в населенных пунктах подтоплены десятки домов.