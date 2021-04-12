Симферополь, , 11:26 — REGNUM В Республике Крым увеличивается объём воды в водохранилищах, власти дают позитивные прогнозы по ситуации с водообеспечением. Об этом 12 апреля заявила на брифинге заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

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«Осадки, которые проходят на территории Крыма последние несколько дней, дают возможность делать положительные прогнозы по улучшению ситуации с водообеспечением. Есть позитивный настрой на то, что мы сможем сохранить достаточный объем воды в водохранилищах. На сегодняшний момент Симферопольское водохранилище наполнено на 5%, Партизанское — на 9%, Аянское водохранилище на 75%», — сообщила Светлана Маслова.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с пресной водой в Крыму осложнилась в 2020 году в связи с засухой и маловодьем. С августа 2020 года Симферополь и ряд других муниципалитетов получают воду по графику.