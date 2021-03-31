Чебоксары, , 05:51 — REGNUM В Чувашии сегодня, 31 марта, резко ухудшилась погода, республику накрыл штормовой ветер, сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

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По данным ведомства, 31 марта ветер усилится до 20 метров в секунду. По информации Чувашгидромета, ожидается облачная с прояснениями погода, днём прогнозируются небольшие осадки (в виде мокрого снега и дождя), порывы юго-западного ветра днём будут достигать 15−20 метров в секунду.

Температура воздуха днём 31 марта составит +2…+7 градусов тепла.

Спасатели напоминают, что непогода может привести к затруднениям в работе транспорта, обрывам линий электропередач, обрушению конструкций. И рекомендуют жителям держаться в стороне от опор ЛЭП, рекламных щитов и строительной техники, а также не парковать вблизи них автомобили.