Новосибирск, , 14:10 — REGNUM С 3 по 5 апреля в Новосибирске прогнозируется значительное повышение температуры воздуха до +10 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС.

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Ночью 3 апреля ожидается 0.-2 °С, днем +4.+6 °С. Ветер юго-западный от 4−9 м/с днём до 8−13 м/с ночью. Местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

Ночью 4 апреля ожидается — 5.-7 °С, в пригороде — до — 10 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +5.+7 °С. Осадки не прогнозируются, ветер юго-западный с переходом на южный 2−7 м/с.

Ночью 5 апреля ожидается температура — 5.-7 °С, в пригороде — до — 10 °C. Днём потеплеет до +8.+10 °С. Ветер южный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с. Без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, потепление также ожидается в Хакасии и Красноярском крае.

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