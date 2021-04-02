Москва, , 06:04 — REGNUM В пятницу, 2 апреля, в Москве будет облачно, дождь, мокрый снег. Температура воздуха — +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 3 апреля в Москве облачно с прояснениями, по области местами небольшие осадки. Температура воздуха — −2… −0 °C.

Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +2… +7 °C днём и −4… +1 °C ночью.

В субботу, 3 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °C, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. По области +3… +8 °C. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C, переменная облачность, без осадков, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие сутки из-за мокрого снега с дождём.

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