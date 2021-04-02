Чебоксары, , 05:34 — REGNUM В Чувашии после штормового ветра со снегом выпущено очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

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Сегодня, 2 апреля, ожидается «жёлтый» уровень опасности: туман, видимость 500 метров и менее.

Спасатели отмечают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций из-за нарушения работы объектов жизнеобеспечения, транспорта, аварийно-восстановительных и дорожно-коммунальных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Чувашию обрушился шквалистый ветер со снегом, причиной которого стал североатлантический циклон Рама. 1 апреля потеплело, поэтому вместо снега шёл дождь.

Напомним, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

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