Курск, , 14:35 — REGNUM В Курской области 30 марта зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 33 тыс. 919 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 683 пациента, в том числе 87 — за последние сутки. Скончались 569 человек.