Абакан, , 09:05 — REGNUM В Хакасии ожидается сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По данным Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 24 марта с сохранением ночью 25 марта в регионе прогнозируется очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с. Порывы ветра в горах могут достигать 30 м/с.

Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай 24 марта также прогнозируется усиление ветра.

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