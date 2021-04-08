Улан-Удэ, , 10:06 — REGNUM Спасатели в Бурятии объявили штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, погода испортится 9−10 апреля в связи со смещением циклона.

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По республике ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Вслед за этим придёт резкое похолодание. Так, ночная температура местами пустится до 17−22 градусов мороза.

«В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах», — предупредили в управлении.