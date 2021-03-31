Новосибирск, , 10:48 — REGNUM Подготовительная работа по безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод продолжается в Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

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31 марта в Новосибирске полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктором Орловым. На встрече обсуждалась подготовка сибирских регионов к паводку.

По словам Орлова, подготовительная работа началась в СФО заблаговременно. Оказать людям помощь в настоящее время готовы более 104 тысяч человек и 26 тысяч единиц техники. В случае необходимости есть возможность привлечь дополнительные силы МЧС России.

В регионах округа спланированы подрывы льда на 39 затороопасных участках, проведение распиловки более 74 километров льда, чернение льда на площади свыше 18 кв. км.

К 30 марта проведено 25 подрывов льда, распилено 42,9 км, зачернено 6,9 кв. км льда, выполнены ледокольные работы протяженностью 0,7 км. В населённых пунктах продолжаются работы по вывозу снега, очистке ливневых стоков и так далее.

Применяются современные виды гидрологического мониторинга — системы автоматического наблюдения, гидрологические посты, беспилотная авиация и другие. Гидротехнические сооружения находятся на особом контроле.

Для эвакуации населения в случае экстренных ситуаций подготовлено свыше 3500 пунктов временного размещения. Они смогут принять более миллиона человек.

На сегодняшний день специалисты оценивают паводковую обстановку в Сибири как неоднородную. На реках сохраняется ледостав с промоинами, неполный ледостав. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и текущей поверх льда водой, разлив малых рек и ручьев.

В горах Алтая по двум маршрутам прошла снегомерная экспедиция, которая показала, что запасы снега — чуть выше среднегодовых значений (120−130% от нормы).

Превентивные мероприятия на территории округа продолжаются, за паводковой обстановкой ведётся круглосуточное наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели назвали непростой ситуацию с весенним половодьем в 2021 году в Горном Алтае.

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