Барнаул, , 06:12 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия вынудили дорожные службы Барнаула перейти на особый режим работы. Как сообщает сегодня, 24 марта, пресс-центр городской мэрии, в ночь на 24 марта с дорог Барнаула вывезли 1684 кубометра снега.

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На городских улицах работало 79 единиц снегоуборочной техники. В Барнауле сформированы дежурные бригады, готовые оперативно реагировать на изменение погодных условий. С началом снегопада коммунальные дорожные машины и специальная техника будут посыпать проезжую часть реагентами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, алтайские спасатели предупредили о сильном ветре, порывы которого местами будут достигать 32 метров в секунду.

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