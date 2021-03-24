Барнаул, , 07:48 — REGNUM Барнаул 24 марта находится во власти мощного ветра, порывы которого превышают 30 метров в секунду. Как сообщает «Вечерний Барнаул», по адресу: площадь Победы, 8-А сорвало часть кровли, пострадали как минимум, три автомобиля.

Последствия сильного ветра в Барнауле Barnaul.press

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Также известно о том, что в из-за сильного бокового ветра на новом мосту у фургона перевернулся контейнер. А на пересечении Космонавтов — Ленина в обе стороны останавливалось движение трамваев — упало дерево и оборвало контактную сеть.

В Куртинском районе из-за штормового ветра произошло ДТП с участием семи машин. Движение парализовано, о пострадавших пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, алтайские спасатели предупредили о сильном ветре, порывы которого местами будут достигать 32 метров в секунду.

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