Горно-Алтайск, , 10:40 — REGNUM Ситуацию с весенним половодьем в 2021 году в Горном Алтае спасатели назвали непростой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, глубина промерзания почвы, толщина льда на реках, количество снегозапасов значительно превышает среднегодовые значения.

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Усугубляет ситуацию тёплая погода, в связи с чем реки начали вскрываться на 5−10 дней раньше обычного. В случаев резкого повышения температуры и выпадения обильных осадков могут быть подтоплены до 39 населённых пунктов.

«Возможно временное нарушение транспортного сообщения. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в Горно-Алтайске, Чойском, Майминском и Турочакском районах», — отметили в управлении.

Ведомство ранее провело учения, в ходе которых отрабатывались действия при возникновении ЧС. Для профилактики на затороопасных участках рек ведутся работы по чернению и резке льда.

Как сообщало ИА REGNUM, для мониторинга ситуации в регионе задействовано 23 стационарных гидрологических поста, беспилотники. К борьбе со стихией подготовлены более 2 тыс. человек, 614 единиц техники. Главам районов поручено лично контролировать ход работ.

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