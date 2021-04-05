Москва, , 08:57 — REGNUM Индекс ультрафиолетового излучения в России примерно в мае начнет достигать опасных показателей, а на юге страны — уже в середине-конце апреля, и с этого момента Гидрометцентр РФ начнет предупреждать об «опасном солнце». Об этом 5 апреля рассказал научный руководитель научно-исследовательского учреждения Роман Вильфанд.

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"Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается. Считать [индекс ультрафиолетового излучения], думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше — примерно во второй половине апреля-в конце апреля», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик отметил, что апрельское солнце является безопасным, так как в нем еще мало ультрафиолетовых лучей и посоветовал жителям России пользоваться данным обстоятельством.

«Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», — уточнил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд рассказал, что в России предстоящим летом ряду регионов угрожает засуха.