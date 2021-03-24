Краснодар, , 09:56 — REGNUM В Краснодаре ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся на города — с вечера 23 марта и почти всю ночь 24 марта в столице Кубани шёл снег, температура воздуха опустилась до нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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На улицах Краснодара убирали снег и обрабатывали от гололедицы все мосты и путепроводы, участки магистральных дорог семь единиц техники.

Из-за сильных осадков в разных микрорайонах Краснодара образовались локальные подтопления, их ликвидируют десять водооткачивающих машин.

По прогнозам синоптиков, 24 марта в Краснодаре и крае возможны сильный дождь с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.