Москва, , 08:25 — REGNUM В воскресенье, 11 апреля, в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России придет майская погода, при которой дневная температура воздуха составит +15… +18 °C. Об этом 9 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

«Начнет наиболее заметно меняться погода в субботу: амплитуда ночных и дневных температур заметно повышается, она будет, как летом. Ночные температуры от 0 до минус 2 в Москве, по области — до минус 5, зато дневные температуры повысятся до 12−14 градусов. Днем в воскресенье будет совсем уже чудесная погода — 15−17 градусов тепла, по области — даже до 18 градусов. Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды. Это касается всего Центрального федерального округа», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, синоптик уточнил, что такая теплая погода будет наблюдаться в регионах Центральной России до середины следующей недели и отметил, что днем в этот период температура воздуха может доходить до +20 °C.

«Во второй половине недели уже температурный фон будет несколько ниже, чем в первой», — также добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в пятницу, 9 апреля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +9…+11 °C.