с. Мамоны, , 09:45 — REGNUM В Иркутской области обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 1 апреля телеграмм канал «Иркутск №1», талая вода уже топит жилые дома в селе Мамоны Иркутского района.

Талая вода в селе Мамоны Иркутского района уже топит жилые дома Цитата из видео

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В доказательство опубликовано видео, из которого можно понять, что люди в доме ходят по паркету, примерно по щиколотку залитому водой, а вокруг плавает домашняя утварь.

«Тем временем МЧС в сегодняшней гидрологической сводке ни слова не сказало про это. Пока у них подтоплены только приусадебные участки в Хомутово, Грановщине, Столбово, Нижнеудинске, Усольском районе и нескольких садоводствах Иркутска», — пишут авторы канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области из-за сильного потепления начались подтопления талыми водами: на 31 марта вода зашла на 155 участков шести населенных пунктов региона.

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