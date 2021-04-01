Самара, , 11:15 — REGNUM Пять гидропостов на водохранилищах и 13 гидропостов на малых реках организовано в Самарской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщатся, что в области была сформирована рабочая группа оперативного штаба, которая будет в текущем году контролировать паводковую обстановку в регионе.

Отмечается, что в 2021 году уровень воды в реках во время половодья может быть выше, чем в 2020 года из-за большего количества выпавшего снега. На текущий момент толщина льда на реках фиксируется на уровне от 22 см до 70 см, на большинстве рек фиксируется ледостав.

По прогнозам специалистов, вскрытие рек может произойти до 10 апреля.

«В зоне возможных подтоплений находятся 30 населенных пунктов, расположенных в Кинель-Черкасском, Кошкинском, Челновершинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском, Нефтегорском и Елховском районах», — сообщает пресс-служба областного МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Куйбышевское водохранилище к приему весеннего половодья готово.