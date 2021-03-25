Кемерово, , 05:29 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главам городских и муниципальных округов лично проверить качество очистки снега во дворах и на крышах домов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«За последнюю неделю в Кузбассе произошло несколько обрушений кровли и частично стен жилых домов. Как правило, связано это с таянием снега и состоянием зданий — разрушаются ветхие и аварийные постройки, — уточнил глава региона. — Также вижу по сообщениям в соцсетях, что дороги к жилым домам всё ещё почищены плохо: скорые и пожарные машины не могут проехать. Из-за несвоевременной или некачественной очистки снега могут пострадать люди, портится их имущество. Это недопустимо».Он подчеркнул, что все главы городских и муниципальных округов должны сесть в машину и проехаться по территории: обследовать крыши и дороги, поговорить с людьми.

О результатах своих рейдов они должны доложить в понедельник, 29 марта, на аппаратном совещании.