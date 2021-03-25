Махачкала, , 10:56 — REGNUM В Дагестане за последние несколько дней сошли 13 лавин в разных районах республики. Объем снежных масс настолько велик в связи с небывало снежной зимой, что на некоторых участках дорог, которые оказались заваленными снегом, расчистка до сих пор продолжается. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства субъекта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Так, остаются отрезанными от мира девять населенных пунктов и две погранзаставы в Рутульском районе. На дорогу, соединяющую их с остальной территорией республики, за три дня сошли шесть крупных лавин. Движение лавинных масс все еще продолжается, что вызывает трудности при расчистке дороги. Ориентировочное время открытия проезда 26 марта.

Помимо этого дорожники устраняют последствия схода лавин в Цунтинском, Гунибском и Тляратинском районах, где транспортное сообщение прервано с 29 населенными пунктами и районным центром.

Читайте также: Видео: лавина в Дагестане перекрыла движение к девяти населенным пунктам