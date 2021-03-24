Барнаул, , 10:25 — REGNUM Жителей Алтайского края вновь предупредили о значительном ухудшении погодных условий. По данным МЧС, 25 марта в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега днём — дождём, ночью — местами метели. На дорогах гололедица.

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Сила ветра будет достигать 17 — 22 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта порывы ветра на Алтае превышают 30 метров в секунду. Перекрыты дороги в Змаиногорском и Курьинском направлении. Уже произошло несколько серьезных ДТП, в частности — на подъезде к Курье столкнулись, по словам очевидцев, семь машин. В Барнауле слетевшая часть крыши повредила автомобили.

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