Волгоград, , 11:30 — REGNUM Непогода обрушилась на Волгоград 25 марта. На 13 улицах города из-за тумана и снегопада затруднено движение автотранспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным синоптиков, сильные осадки от снега до дождя ожидаются весь день. Температура воздуха «дорастёт» до +3 градусов. В региональном УМВД сообщили, что в связи с погодными условиями затруднено движение по улицам Рабоче-Крестьянской, Менделеева, Неждановой, Череповецкой, 3-й Продольной магистрали, Казахской, Рокоссовского, проспекту Жукова, Качинцев, Землячки, Кубинской, проспекту Ленина от улицы Богунской до площади Возрождения, проспекту Университетскому от улицы Чебышева до улицы Кабардинской. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

К расчистке улиц и тротуаров в Волгограде привлечено порядка 50 единиц специальной техники, количество которой будут наращивать с учётом осложнения дорожной обстановки. Ещё 116 единиц техники задействовали на расчистке федеральных трасс.