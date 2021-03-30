Барнаул, , 07:56 — REGNUM В середине весны губернатор Алтайского края Виктор Томенко обрушился с критикой на глав муниципалитетов за ненадлежащую уборку снега. Подробности с совещания, которое 29 марта провёл глава региона, сообщает официальный сайт краевого правительства.

Аномальное тепло на Алтае: лужи превратились в озера, через них добираются в школу дети из Новоалтайска Цитата канала vkurse22

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Виктор Томенко заявил, в частности, что самолично и целенаправленно прошелся по Барнаулу и признался: из-за образовавшихся водных преград заглянуть во дворы ему «страшно» было.

«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, нарекания в связи с плохой снегоуборкой в муниципалитетах Алтайского края была неоднократно обнародована зимой в социальных сетях и сообщениях СМИ. С приходом резкого потепления снежные сугробы прервались в глубокие лужи.

В Новоалтайске 29 марта через них за знаниями добирались школьники, а в Алейске тротуары стали реками: детям и матерям с колясками стало попросту негде гулять.