Горно-Алтайск, , 11:54 — REGNUM В горных районах Республики Алтай сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

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В связи с этим жителей и туристов призвали воздержаться от походов в лавиноопасные районы, а также не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты.

«От преодоления склона следует отказаться, если прошел сильный снегопад, над склоном нависают большие снежные карнизы, а также при плохой видимости, ветрах и метелях», — отметили в правительстве.

Планирующим приехать в Горный Алтай туристам настоятельно рекомендовали зарегистрироваться в МЧС.