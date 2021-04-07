Иркутск, , 09:09 — REGNUM В Иркутской области на неделю раньше обычного вскроюсь реки, а уровень воды во время весеннего половодья будет на 20−35 см выше. Такие данные обнародовали 7 апреля в территориальном управлении МЧС России.

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По информации Иркутского гидрометцентра, во второй декаде апреля начнется вскрытие рек Ия, Китой, Белая, в третьей декаде апреля ожидается вскрытие рек Иркут, Ока, Уда, Бирюса, Лена, на участке Качуг — Усть-Кут, в первой декаде мая вскроются реки Лена на участке Киренск — Визирный, Киренга, Нижняя Тунгуска, во второй декаде мая ожидается вскрытие реки Витим.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область продолжает борьбу с талыми водами, которые по состоянию на утро 6 апреля потопили 137 участков в пяти населённых пунктах.

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