Элиста, , 06:32 — REGNUM В Республике Калмыкия в ближайшие дни ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильные дожди с градом и ураганным ветром, передаёт ИА REGNUM.

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С 5 по 6 апреля в ряде территорий Калмыкии пройдут сильные дожди с грозой и градом. В течении суток 6 апреля ветер усилится до 15−20 метров в секунду, в дневные часы — до 29 метров в секунду.

Непогода может спровоцировать подтопление пониженных участков, обрушение рекламных щитов, деревьев, порывы линий электропередачи, предупредили в региональном управлении МЧС России. Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. Тем, кто находится в дороге, спасатели рекомендуют найти возможность переждать ливень.