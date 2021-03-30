Красноярск, , 02:28 — REGNUM Во вторник, 30 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:10 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью со 30 на 31 марта ожидается до −5… −3 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В среду, 31 марта, в Красноярске до 0… +2 °C днём и −6… −4 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой снег.

В четверг, 1 апреля, в Красноярске ожидается до −1… +1 °C днём. Ночью — до −5… −1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы северного ветра до 17−22 м/с, низовая метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.