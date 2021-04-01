Оренбург, , 07:18 — REGNUM В Оренбургской области для обеспечения безопасности в паводковый период 1 апреля с 14:00 по местному времени (12:00 мск) закрывается движение по низководному затопляемому мосту через реку Урал у села Нижнеозерное Илекского района, а также по дороге, ведущей к этому мосту от федеральной трассы Оренбург-Илек-граница с Республикой Казахстан, сообщает пресс-служба областного правительства.

Предусмотрен альтернативный маршрут из села Нижнеозерное в райцентр и до Оренбурга. Движение по мосту возобновится в мае. Точная дата открытия зависит от прохождения паводка.

Напомним, на дорогах общего пользования Оренбургской области находится 676 мостовых сооружения общей протяженностью 30,766 км. Из них 44 объекта — это затопляемые мосты и один понтонный мост в Соль-Илецком городском округе.

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