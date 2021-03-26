Зугдиди, Грузия, , 09:59 — REGNUM В грузинском крае Самегрело-Верхняя Сванетия произошел обвал горной породы, который засыпал участок дороги внутригосударственного значения Зугдиди — Джвари — Местия — Ласдили. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире — трансляция»

По данным ведомства, обвал произошёл возле села Дизи, на 98-м километре трассы. Движение транспорта по дороге невозможно. Завал расчищает дорожная служба. Информации о пострадавших нет.

«На месте мобилизована необходимая техника, ведутся уборочные работы, через несколько часов будет восстановлено движение транспорта», — говорится в сообщении от департамента.

Стоит отметит, что в Грузии на в последние дни выпало большое количество осадков. На дорогах происходят обвалы, реки выходят из берегов.

Читайте ранее в этом сюжете: В центральной Грузии из-за ливней началось наводнение