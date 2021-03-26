Кызыл, , 08:03 — REGNUM В Туве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды 26 и 27 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в эти дни ветер усилится местами до 25−28 метров в секунду.

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Ожидаются также снегопады, метели. В течении суток на дорогах возможна гололедица. В связи с этим местным жителям рекомендовано реже выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра.

«Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу», — отметили в агентстве.