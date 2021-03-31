Магадан, , 06:03 — REGNUM Магадан оказался во власти снежного циклона — минувшей ночью 31 марта город засыпало, затруднено движение общественного транспорта. Городские службы заняты расчисткой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столицы Колымы.

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Утром 31 марта на линию из 48 единиц общественного транспорта, вышло 11 автобусов. Техника с трудом выехала из гаражей. Движение по маршрутам из-за многочисленных снежных переметов было очень затруднено. Позже на линию диспетчеры выпустили еще 36 автобусов.

Ликвидация последствий циклона ведётся в круглосуточном режиме, работают более 30 единиц спецавтотехники.

Управляющие компании ведут уборку во дворах. В первую очередь, дворники чистят крыльца домов.

В ночь на 1 апреля местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с с метелью.

Спасатели предупреждают о возможных ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в селе Батырево, где ранее общественный резонанс вызвала ситуация с водонапорной башней, произошло новое ЧП. Вблизи одного из многоквартирных домов обрушилась труба газопровода из-за снега.