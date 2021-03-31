Пермь, , 17:16 — REGNUM В Пермском крае ожидаются мощные снегопады. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, она начнутся вечером 31 марта и на юге региона будут продолжаться около трех суток — до утра 3 апреля. За это время может выпасть до 25 мм осадков, что превышает половину месячной нормы апреля.

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По северу края осадков будет существенно меньше (6−10 мм), а в Перми может выпасть до 20 мм осадков. При этом сначала будет идти мокрый снег, затем на смену придет дождь.

Согласно метеопрогнозу, 1 апреля в районе Октябрьского за сутки может выпасть до 20 мм осадков, и это будет самый сильный снегопад в Пермском крае за весь холодный период 2020/2021 года. В Перми утром также ожидается сильный мокрый снег, затем осадки прекратятся, и к вечеру потеплеет до +3°С.