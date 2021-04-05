Москва, , 14:42 — REGNUM Облачная с прояснениями погода и температура воздуха до +12 °C ожидаются в столице России во вторник, 6 апреля. Об этом 5 апреля сообщает Гидрометцентр РФ.

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Также указывается, что во вторник на западе Москвы и Московской области местами возможен небольшой дождь. Ветер южный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление — 738 мм рт. столба.

При этом в ночь на 6 апреля ожидается похолодание до 0 °C, переменная облачность и без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в конце следующей недели ожидаются значительные перепады атмосферного давления.