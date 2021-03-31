Самара, , 12:03 — REGNUM Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень опасности: порывы ветра до 20 метров в секунду могут сохранятся до конца дня 1 апреля 2021 года.

Отмечается, что ночью 1 апреля в Самарской области ожидается мокрый снег с дождем, а днем этого дня — дождь. Температура воздуха днем может подняться до +9 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям ограничить выход из зданий и соблюдать правила безопасности.